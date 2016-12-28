بدء وقف إطلاق النار في سوريا منتصف الليلة.. و«بوتين» يقرر خفض وجود جيشه

تواصل – خالد العبدالله:

أعلن مصدر في المعارضة السورية، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاق حول وقف إطلاق النار في بسوريا، والذي سيبدأ منتصف هذه الليلة.

ووقّعت المعارضة مع وفد النظام السوري في “أنقرة” 3 اتفاقيات حول سوريا برعاية “روسية – تركية” تشمل وقف القتال والمراقبة والمفاوضات، بحسب قناة “الحدث”.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية التركية -بحسب وكالة “الأناضول”، أن أنقرة وموسكو ستضمنان اتفاق وقف النار في سوريا والذي لا يشمل ما أسمته التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة “إرهابية”.

وفي ذات السياق، أعلن جيش النظام السوري، وقفاً شاملاً للأعمال القتالية اعتباراً من منتصف الليلة، فيما أيد الائتلاف الوطني السوري المعارض اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا، وقال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، عقب التوصل لوقف إطلاق النار في عموم سوريا: إنه سيخفص وجود الجيش الروسي في سوريا بالتزامن مع سريان الاتفاق منتصف الليل.

وكان وفد المعارضة السورية انسحب من المفاوضات بأنقرة لإصرار الروس مجدداً على عدم شمول الغوطة بوقف النار، مهدداً بإنهاء مفاوضات وقف النار، ولكنه عاد مرة أخرى بعد موافقة موسكو على إزالة الاستثناءات من اتفاقية وقف النار وبالتالي شمولها الغوطة.