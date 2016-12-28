 الصين.. إبعاد امرأة عن زوجها 200 متر | صحيفة تواصل الالكترونية

الصين.. إبعاد امرأة عن زوجها 200 متر

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الصين.. إبعاد امرأة عن زوجها 200 متر
رمزية

تواصل ـ وكالات:

قضت محكمة صينية بعدم اقتراب امرأة من زوجها نحو 200 متر لمدة 6 أشهر، على خلفية ضربها له، وذلك في أوّل مرّة يتم فيها معاقبة امرأة منذ دخول قانون العنف ضد الأسرة حيز التنفيذ بالصين.

وقالت محكمة الأسرة في العاصمة بكين: إنّ الزوج تقدّم بشكوى مفادها تعرّضه للضرب من قِبل زوجته مرتين في مايو ونوفمبر الماضيين، وفقاً لصحيفة “تشينا ديلي” الصينية.

وأضافت المحكمة: أن الزوج استخدم تقريراً طبياً رسمياً يفيد بتعرضه للضرب، كدليل على إثبات اتهامه لزوجته، وأنّ ابنته المولودة حديثاً تأثرت سلبياً بتبعات أحداث العنف داخل الأسرة.

وينص قانون العنف داخل الأسرة على معاقبة الأزواج الذين يمارسون العنف بعقوبة الإبعاد، إلى جانب التوقيف مدة 15 يوماً أو دفع غرامة مادية تُقدر بـ 1000 يوان ” نحو 150 دولاراً”.

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