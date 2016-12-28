 حصيلة التبرعات لإغاثة الشعب السوريّ تتجاوز 200 مليون ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

حصيلة التبرعات لإغاثة الشعب السوريّ تتجاوز 200 مليون ريال

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حصيلة التبرعات لإغاثة الشعب السوريّ تتجاوز 200 مليون ريال

تواصل – واس:

واصلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، التي أمر بتنظيمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جميع مناطق المملكة اليوم استقبال التبرعات، حيث بلغ إجمالي التبرعات النقدية للحملة حتى الساعة ( 202.601.109 ) ريالات.

وكانت الحملة قد أوضحت أن التبرع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية ( SMS ) من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد ( 5565 )، وإرسال رقم ( 1 ) للتبرع بـ 10 ريالات، ورقم ( 2 ) للتبرع بـ 20 ريالا، أو إرسال رقم ( 3 ) للتبرع بـ 30 ريالا، أو عن طريق إيداع التبرعات عبر الحسابات التالية:
1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.
2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.
3- SA8580000362608015888888 مركز الملك سلمان للإغاثة على مصرف الراجحي.
وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554) .

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