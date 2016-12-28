وجبات خفيفة ترفع مستويات الطاقة

تواصل – وكالات:

قال موقع “سي.إن.إن”: إن أفضل الوجبات الخفيفة لرفع مستويات الطاقة تجتمع فيها الحبوب الكاملة مع الدهون الصحية أو البروتين.

ولفت الموقع إلى أنّ تلك الوجبات يترتب عليها ارتفاع بطيء في مستويات السكر، وتساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة خلال اليوم.

واستشهد الموقع بإمكانية صُنع خلطة خاصة من الفاكهة المجفّفة والبذور والحبوب الصحية، أو المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة مع الجبنة قليلة الدسم، وهي سهلة الصنع.

وأضاف الموقع إلى خلطات الحمّص الحامض مع الخضار التي يمكن حفظها في علبة صغيرة لجعلها سهلة النقل، أو حبوب الإيدامامي الجافة المحمّصة أو حبوب الحمص المحمّصة.

ونصح الموقع في حال الشعور بالحاجة إلى دفعة من الطاقة بتناول الشاي الأخضر لكونه مليئاً بمضادات الأكسدة، ويحوي كمية كافيين أقلّ من القهوة.