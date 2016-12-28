 «صحيفة»: وفاة سعودي وإصابة آخر إثر حادث مروع في أمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

«صحيفة»: وفاة سعودي وإصابة آخر إثر حادث مروع في أمريكا

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«صحيفة»: وفاة سعودي وإصابة آخر إثر حادث مروع في أمريكا

تواصل – ترجمة:

توفي مواطن في العقد الثاني، وأصيب آخر بإصابات بالغة إثر حادث تصادم مروري مروّع في ولاية فلوريدا الأمريكية أمس الأربعاء.

ووقع الحادث في أحد الطُّرق السريعة بمقاطعة “بريفارد” جراء ثُقب أحد إطارات سيارة “بي إم دابليو” كان يقودها المواطن الشاب ذو الـ27 عاماً، بحسب صحيفة “فلوريدا توداي” الأمريكية.

وتسبّب الثقب في فقدان السيطرة على السيارة لتصطدم بشاحنة، مما تسبب في وفاة المواطن السائق، وإصابة زميله ـ سعودي الجنسية ـ، يبلغ من العمر 31 عاماً، حيثُ نقل إلى مركز طبي في مدينة “ملبورن”، فيما أصيب قائد الشاحنة بإصابات طفيفة.

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