«تحفيظ بريدة» تخرّج 102 خاتم للقرآن و47 مجازاً بالسند (صور)

تواصل ـ بريدة:

احتفلت جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بريدة بتخريج 47 مجازاً بالسند المتصل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- و102 خاتم للقرآن حفظاً كاملاً لهذا العام.

ورعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء أمس، الحفل السنوي للجمعية، بحضور إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وجمع من أعيان المنطقة وذلك في جامع الراجحي ببريدة.

ورحب سموه بالحضور وشكر القائمين على الجمعية وأظهر أثر الدولة وفقها الله على دعم مشاريع تعليم القرآن الكريم وحرصها الدائم والمستمر على ذلك ، وقدم التهنئة للخريجين وللفائزين، والشكر للحاضرين جميعا، والتقدير للمتبرعين.

وكرم الرعاة والداعمين للجمعية والمتفوقين من حفظة كتاب الله، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع المكرمين من طلاب الجمعية.

وألقى رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة الشيخ علي بن إبراهيم اليحيى كلمة أوضح فيها أن هذا الحفل يأتي للاحتفاء بتخريج 47 مجازاً بالسند المتصل إلى النبي -صلى الله عليه وسل و102 حافظ مَنّ الله عليهم بحفظ القرآن الكريم كاملاً للعام 1436هـ.

وتم اختبار مجموعة من الحفاظ الذين عطروا أسماع الحضور بأصواتهم الندية ، ثم شاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً يحكي إنجازات الجمعية، بعدها استمع الحضور لتلاوات من القرآن الكريم من مجموعة من المجازين من معهد الإمام عاصم التابع للجمعية.