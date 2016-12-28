أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم، الخميس الموافق 30 ربيع الأول 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله” درس للحمد في مكة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بالتعاون مع جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة، مساء اليوم، الخميس، الدرس الشهري بعنوان دروس في العقيدة، “فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله” للشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، وذلك بقاعة الجامع بعد صلاة المغرب، ويأتي الدرس العلمي ضمن الدروس والأنشطة الدعوية الراتبة التي يقدمها الجامع والمركز.

“حقوق المرأة في الإسلام” ندوة في مكة

يقيم جامع عائشة الراجحي ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، مساء اليوم، ندوة علمية بعنوان “حقوق المرأة في الإسلام” حيث تقدم الجلسة الأولى الدكتورة أفنان محمد التلمساني بعنوان “حقوق الزوجات”، وتقدم الجلسة الثانية الدكتورة إيمان عبد الرحمن مغربي بعنوان “حقوق المطلقات”، وتقدم الجلسة الثالثة نور حسن قاروت بعنوان “شبهات وشهوات” وذلك بعد صلاة العشاء.

“شرح كتاب مفتاح الجنة” درس في مكة

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الزاهر بمكة المكرمة، مجموعة من البرامج الدعوية والمحاضرات والكلمات الوعظية والدروس العلمية، وذلك بمقر المكتب وعدد من جوامع حي الزاهر بمكة المكرمة، وتتضمن البرامج درساً للمترجم محمد سلطان باللغة الأمهرية للجالية الأثيوبية في “شرح كتاب مفتاح الجنة” اليوم الخميس بمقر المكتب.

الودعان يلقي كلمة وعظية بحي النظيم في الرياض

يقيم جامع ابن باز في حي النظيم بالرياض، مساء اليوم، كلمة وعظية يقدمها الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان، وذلك بعد صلاة العشاء، وتأتي الكلمة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي يقدمها الجامع خلال العام الحالي.

“طالب العلم والقراءة التاريخية” لقاء للشريف بجدة

تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة، بالتعاون مع بيت راسخ للاستشارات والتطوير بجامعة الملك عبد العزيز، لقاءً بعنوان “طالب العلم والقراءة التاريخية”، يقدمه الدكتور محمد بن موسى الشريف، وذلك بمقر المكتبة بارع الأمير ماجد بجوار جامعة الملك عبد العزيز من الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 9:30 مساءً.

“إن معي ربي سيهدين” محاضرة للمصعبي بنجران

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات “بصائر” بمنطقة نجران مساء اليوم، محاضرة بعنوان تأملات في قوله تعالى “إن معي ربي سيهدين”، يقدمها ناصر محمد المصعبي، وذلك بجامع صفية بنت حيي، في حي الفهد الشمالي، وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة العشاء، ضمن البرامج الدعوية التي ينظمها المكتب للعام الحالي.

“تجارب تطوعية” ورشة عمل تدريبية بنجران

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحصينية والمشعلية بمنطقة نجران، اليوم الخميس، ورشة عمل تدريبية بعنوان “تجارب تطوعية”، وذلك بقاعة ماس بحي المشعلية، تأتي الورشة ضمن برنامج ” اصنع مهارة ” الذي تنظمه اللجنة لهذا العام.