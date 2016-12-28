 إطلاق نار على مواطن بالجوف | صحيفة تواصل الالكترونية

إطلاق نار على مواطن بالجوف

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إطلاق نار على مواطن بالجوف
تعبيرية

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس، أنه ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغ عن دخول مواطن بالعقد الثاني من العمر لإسعاف مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز جراء إصابته بطلق ناري بقدمه اليمنى.

وأضاف كما ورد للمركز بلاغ شقيق المصاب عن قيام نفس الأشخاص بإطلاق النار بالهواء بالقرب من منزله. وقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على الأشخاص (ثلاثة مواطنين بالعقد الثاني من العمر) وإيقافهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.

وفي سياق آخر، قال متحدث شرطة الجوف: ورد اتصال هاتفي لغرفة عمليات دوريات الأمن من وافد آسيوي مبلغا عن تعرض المطعم الذي يعمل به لسرقة مبلغ مالي. وقد تمكنت دوريات الأمن العاملة بالميدان من القبض على حدثين قاما بسرقة المبلغ المالي من المطعم في بوقت قياسي، وتمت إحالتهم لدار الملاحظة الاجتماعية لإكمال باقي إجراءات التحقيق.

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