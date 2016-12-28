نصائح مفيدة لكيفية شراء «الموز»

تواصل – وكالات:

يعتبر الموز من أهم محاصيل الفاكهة الاستوائية في جميع أنحاء العالم، ويحتل الموز مركزاً كبيراً في التجارة العالمية، حيث يؤدي دوراً مهماً في اقتصاد كثير من الدول، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية وإقبال المستهلك عليه أكثر من باقي الفواكه الأخرى.

ويتميز الموز عن باقي الفواكه الأخرى بإمكانية توافره بالأسواق طوال العام، ولكن كيف عليك أن تختار الموز؟ لون الموز بين أخضر وأصفر وبني. يجب اختيار الأرقام -كما يظهر في الصورة المرفقة – من 5 إلى 7، وفي نهاية المطاف يظهر على الموز بقع سوداء ومن ثم يصبح بنياً.

ولكن على عكس غيرها من الفواكه، هذا لا يعني أن الموز قد فسد كلما كان يحتوي على بقع بنية أكثر، كلما احتوى على نسبة أكبر من مادة يطلق عليها رمزTNF، وترمز تسمية هذه المادة في اللغة الإنجليزية إلى عبارة Tumor Necrosis Factor، أي “عامل النخر الورمي”، ما يعني أنها مادة محاربة لمرض السرطان وتكوّن الخلايا غير الطبيعية في أجسامنا.

وأعلنت التجارب أن تناول الموز المسود والحصول على كمية كافية من مادة الـTNF من شأنه أن يصد خلايا الورم السرطاني ويحد من نموها وتكاثرها بشكل لافت، ويمكن استخدام الموز ذي البقع السوداء في عمل المخبوزات والفطائر ولكعك والعصائر لتناول وجبات متكاملة وخاصة أنه يساعد في الحد من رغبة تناول المزيد من الوجبات الخفيفة.