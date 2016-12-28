البرد القارس يقتل رضيعاً في غزة

تواصل – وكالات:

في واقعة تدعو للأسى، لقي رضيع حتفه جراء البرد القارس، الذي ضرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي تُبنى كثير من بيوتها بالصفيح المتهالك.

وقالت جدة الطفل الرضيع حمدي ياسر الهندي، الذي يبلغ من العمر شهرًا واحدًا، ‘‘إن حفيدها توفي جراء البرد القارس‘‘ مضيفة أنه كان متواجداً في غرفة باردة جدًا، وظهرت عليه علامات التجمد وزرقة الجسد، وتوفي بعد نقله لمستشفى مبارك.

وبيّنت الجدة، أن الأسرة تعيش في فقر مدقع، وبحاجة إلى مساعدة عاجلة من الأغطية والفراش والملابس الشتوية، مناشدة المؤسسات العاملة بمجال الإغاثة، بإنقاذ بقية الأسرة التي تفتقر لكل مقومات الحياة الإنسانية.