بالأسماء.. إعفاءات وتعيينات لعدد من المسؤولين بـ«صحة جازان»

تواصل – جازان:

أصدر مدير المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان محمد بن خالد العبد العالي، عدداً من القرارات، التي تضمنت إعفاء عدد من القياديين من مناصبهم.

وبحسب تعميم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن تلك التعديلات تأتي بهدف تجديد الدماء، حيث تضمنت الآتي:

إعفاء الدكتور عبدالإله حسين مذكور مباركي، من إدارة مستشفى صامطة العام بناء على طلبه، مع التقدير لجهوده.

إعفاء ابن جدة مشهور من إدارة مستشفى جازان العام بناءً على طلبه، مع التقدير لجهوده.

إعفاء عبدالرحمن دغريري من إدارة الطوارئ والأزمات بالمديرية، مع التقدير لجهوده.

إعفاء محمد بقال، من إدارة شؤون الموظفين بالمديرية، مع التقدير لجهوده.

إعفاء أحمد زميم، من إدارة الخدمات العامة بالمديرية، مع التقدير لجهوده.

تكليف الصيدلي أول، عبدالرحمن حسين فقيهي، مديراً لمستشفى صامطة العام، وبمهمة إعداد مشروع قطاع التكامل الصحي الجنوبي بالمنطقة؛ لمدة عام إضافة لمهامه.

تكليف سامي يحيى مجرشي، مديراً لمستشفى جازان العام؛ لمدة عام.

تكليف الأخصائي بندر محسن العامري، مديراً لإدارة الطوارئ والأزمات بالمديرية؛ لمدة عام، إضافة لمهامه.

تكليف علي مجلي، مديراً لإدارة شؤون الموظفين بالمديرية، لمدة 6 أشهر.

تكليف إبراهيم هارب، مديراً لإدارة الخدمات العامة بالمديرية، لمدة 6 أشهر.

تكليف محمد علي حكمي، مديراً لإدارة التعاقد بالمديرية؛ لمدة 6 أشهر.