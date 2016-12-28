 «تويتر» تتيح مشاهدة البث الحي بنطاق ٣٦٠ درجة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تويتر» تتيح مشاهدة البث الحي بنطاق ٣٦٠ درجة

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«تويتر» تتيح مشاهدة البث الحي بنطاق ٣٦٠ درجة

تواصل – وكالات:

أتاحت تويتر، منذ قليل، إمكانية مشاهدة فيديوهات البث الحي بنطاق ٣٦٠ درجة أمام جميع المستخدمين، سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية على الإنترنت إنه بات بإمكان جميع المستخدمين الآن مشاهدة الفيديوهات بنطاق ٣٦٠ درجة والتي يتم بثها عبر تطبيق بيريسكوب التابع لها.

وذكرت الشركة أن عملية البث بزاوية ٣٦٠ درجة عبر بيرسكوب متاحة فقط لعدد محدود ومختار من الشخصيات المعروفة في الوقت الراهن، على أن يتم إتاحتها لشريحة أوسع في الأسابيع القادمة. ويمكن للراغبين في الحصول على إمكانية البث الحي عبر تطبيق بيرسكوب بنطاق ٣٦٠ التقدم في الوقت الراهن من خلال ملء النموذج الذي نشرته الشركة على مدونتها على الإنترنت.

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