«الصحة» تعتمد صرف «بدل التميز» لمنسوبيها في كل القطاعات

تواصل ـ الرياض:

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صرف بدل التميز لـ21300 ممارس صحي سعودي من منسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة، بما فيهم العاملون على برنامج التشغيل الذاتي.

وأكدت الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، أنها عاودت صرف بدل التميز للممارسين الصحيين من المواطنين الذين لم يتم الصرف لهم للأعوام (1433 – 1434 – 1435) وما قبل ذلك، وذلك للفترة من 25 /12 / 1431هـ، حتى نهاية 9 /3 / 1436هـ.

وأوضحت الصحة، أن بدل التميز يُمنح لمختلف التخصصات ولكافة الفئات الوظيفية ومنها: فئة الأطباء، وفئة أطباء الأسنان، وفئة صيادلة، وفئة الأخصائي غير طبيب، وفئة الكوادر الطبية المساعدة ودرجاتهم الوظيفية ومنها: فئة الأطباء، (استشاري، وطبيب نائب، ومقيم)، فئة أطباء الأسنان (استشاري، وطبيب نائب، وعام)، فئة الصيدلة (استشاري، وصيدلي أول، وصيدلي)، فئة الأخصائي غير طبيب (استشاري، وأخصائي أول، وأخصائي)، فئة الكوادر الطبية المساعدة (تقني، وفني، ومساعد صحي).

أبانت، أن البدل يهدف لتكريم المتميزين في مجالات عملهم، وتحفيزاً لسائر العاملين بمختلف المواقع والمنشآت الصحية، وتغيير ثقافة ومناخ العمل من الشكل النمطي إلى تحقيق الجودة بالعمل والتحسين المستمر في الأداء.