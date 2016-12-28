الزعاق: توقعات برياح مثيرة للأتربة على الطُّرق المؤدية إلى الرياض

تواصل – سعود الخالد:

توقّع المختص بالطقس، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع البسيط مع معايشة أجواء ربيعية محشوة بالدفء حتى منتصف الأسبوع المقبل على كافة مناطق المملكة.

وحذر الزعاق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، سالكي الطرق المؤدية للرياض، إلى وجود رياح مثيرة للغبار والأتربة الزاحفة على بطن الطريق وحواشيه طوال الليل.

وقال: ‘‘بعد أن عشنا الليالي الأطول في السنة، سيبدأ النهار يقضم من الليل، ويستمر بالأخذ لمدة 175 يوماً بمعدل دقيقة وسطية يومياً وحينذاك نعيش النهار الأطول‘‘.

وأضاف الزعاق: اليوم يدخل آخر نجوم المربعانية والمسمى بالشولة، ويستمر لمدة ثلاثة عشر يوماً وهو من المواسم الانفصالية، وفيه يكفهر الجو وتصحو السماء من السحب.

وأكمل قائلاً: ‘‘علامة قرب نهاية المربعانية، هو تعامد نجم المرزم على سهيل ليلاً والنجم الأخير من المربعانية، والنجم الأول من الشبط هي الأيام الأبرد في السنة‘‘.