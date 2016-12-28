 الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة

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الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة

تواصل ـ الرياض:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حدوث رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الغربية من وسط المملكة خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله.

وقالت الهيئة: ‘‘إن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس، تشير إلى تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية‘‘.

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