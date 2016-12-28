عن طريق الخطأ.. «فيسبوك» تعلن عن تفجير بمدينة بانكوك

تواصل- وكالات:

أعلنت إدارة “فيسبوك” عبر تفعيل خاصية “safety check”، بطريق الخطأ الاثنين الماضي، عن تفجير في مدينة بانكوك التايلندية، وذلك بناءً على ورود معلومات خاطئة لها.

لكن أكثر ما أثار الدهشة كان قيام مستخدمي “فيسبوك” من التايلانديين بالتجاوب فوراً مع التحذير وأخذ الأمر بجدية والتأكيد أنهم في مناطق آمنة وفقا لما ذكرت صحيفة “Direct Matin” الفرنسية.

وكانت معلومات أُخذت من مقال قديم لشبكة “BBC” بخصوص تفجير “بانكوك” يوم 17 أغسطس العام الماضي ظهرت بالخطأ في إحداثيات الشبكة، مما أدى إلى تفعيل الخدمة.

إلا أن إدارة “فيسبوك” تداركت الخطأ الفادح بعد حوالي ساعة من حدوثه، مما دفع مؤسس فيسبوك “مارك زوكربيرج” إلى كتابة رسالة على صفحته باللغة الإنجليزية مؤكدًا فيها أهمية محاربة المعلومات الخاطئة.