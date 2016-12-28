موجز الصباح| زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن.. توقيف 7 مواطنين امتهنوا السرقة بحائل

تواصل – الرياض:

زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن 15%

أعلنت الجمارك عن زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن 15% لترتفع نسبة فئة الرسم من 5% إلى 20%، وذلك عقب رفع الدعم عن بعض السلع مع الإبقاء على دعم السلع الأساسية.

منسوبات مدرسة بجدة: ادعاءات أُم طالبة بالاعتداء عليها غير صحيحة

رفض عدد من منسوبات إحدى المدارس الابتدائية في محافظة جدة، مزاعم والدة إحدى الطالبات، ادعت -عبر تسجيل مقاطع صوتية نشرتها عبر مواقع التواصل- تعرض ابنتها لاعتداء من قبل بعض معلمات المدرسة، فيما قررت إحدى المعلمات رفع دعوى قضائية كـ‘‘رد اعتبار‘‘ ضد الأم بسبب إقحام اسمها في قضية لا علاقة لها بها.

«العدل» تؤكد تصاعد نسب الإنجاز في أداء المحاكم

كذّبت وزارة العدل ما نُشر بأحد المواقع الصحفية المحلية حول تدني نسب الإنجاز في أداء المحاكم خلال العامين الأخيرين.

وأكدت أن بياناتها توضح تصاعد نسب الإنجاز في أداء المحاكم خلال العامين الأخيرين رغم تدفق القضايا سنوياً.

إنتاج‏ أول دفعه أجهزة إلكترونية عسكرية «سعودية – تركية»

كشف القنصل التركي العام بجدة “فكرت أوزر” عن إنتاج‏ أولى دفعات الإنتاجات العسكرية بين المملكة وتركيا يوم السبت الماضي.

اقتصاديون: منافسة الأغنام الحية لنظيرتها المجمدة سبب انخفاض الأسعار

قال اقتصاديون: ‘‘إن أسعار لحوم الأغنام الصومالية والسودانية المستوردة، تراجعت خلال الأشهر الماضية بنسبة تتجاوز 50%، لتستقر عند مستوى 280 ريالاً مقابل 600 ريال سابقاً، كما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام الأسترالية والنيوزلندية المجمدة بنسبة 50% ليستقر سعر الطن عند مستوى 4500 دولار «16875 ريالاً» مقابل 3000 دولار «11250 ريالاً» سابقاً‘‘.

القبض على مقيمين حوَّلوا مزرعة إلى معمل ذهب بالمدينة

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على مقيمين آسيويين، متهمين بتحويل مزرعة إلى ورشة للمعادن الثمينة في منطقة الخليل جنوب المدينة، وضبطت بحوزتهم مبلغاً مالياً وبعض الأساور الذهبية والمشغولات اليدوية، إضافة إلى سبائك ذهب.

الأمير خالد بن طلال مازحاً: خوفي من «الفغم» منعني من تقبيل يد خادم الحرمين

في مزحة اتسمت بالطرافة، غرد الأمير خالد بن طلال عن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأخيه الأمير طلال، الأربعاء، في قصره.

ونشر الأمير خالد، عبر حسابه في تويتر، صوراً من زيارة الملك سلمان لوالده، معلقاً عليها: “صور زيارة سيدي الوالد خادم الحرمين لأخيه سيدي الوالد الأمير طلال، وعند مغادرته استأذنته حفظه الله بأني أرغب بتقبيل يديك، ولكن خفت من الفغم”.

«التخصصات الصحية» تضبط حالة غش بالهاتف في اختبار مزاولة المهنة

ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أحد المتقدمين لاختبار رخصة مزاولة المهنة خالف أنظمة الهيئة، بحمل هاتف جوال مع سماعة أذن، واستخدامهما في الغش داخل قاعة الاختبار، وشددت الهيئة، على أنها لن تتهاون في مثل هذه الحالات وستطبق الإجراءات التأديبية التي تصل إلى الحرمان النهائي.

حائل.. الإطاحة بـ7 مواطنين امتهنوا السرقة تحت تهديد السلاح

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري، أنه بناءً على ما تلقته شرطة المنطقة من بلاغات خلال الأسبوعين الماضيين، عن وقوع حوادث سرقة وسلب تحت التهديد بسلاح أبيض في عدة محال تجارية، فقد أسفرت عملية البحث والتحري -بتوفيق من الله- عن الإطاحة بسبعة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً.