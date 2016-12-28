صحف يمنية: بوارج المملكة تدمر منصات صواريخ الحوثي

تواصل- وكالات:

كشفت مصادر عسكرية يمنية أن البوارج الحربية التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن نجحت، ليلة الثلاثاء، في توجيه ضربة استباقية لمجموعة مسلحة من مليشيات الحوثي والمخلوع، حاولت نصب منصات صواريخ على شواطئ البحر الأحمر في منطقة المخأ غرب محافظة تعز.

وأضافت المصادر، بحسب “يمن برس”، أن طائرات الاستطلاع التابعة لوحدة عمليات القوات البحرية في التحالف العربي، رصدت قيام لمليشيات الانقلابية بتحريك منصات صواريخ من مخازن تحت الأرض في معسكر خالد بن الوليد بمديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضحت المصادر أن المليشيات حاولت تحريك منصات صواريخ ورادارات بحرية، من المخزن السرية في المعسكر إلى شواطئ المخأ في الساحل الغربي لليمن، وصدرت التعليمات باستهداف تلك المنصات قبل نقلها من دخل المعسكر، واستخدامها في استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.