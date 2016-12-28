قاموس أكسفورد يُطلق مصطلحاً جديداً على مبدعي اليوتيوب

تواصل ـ وكالات:

أطلق قاموس أكسفورد الإنجليزي مصطلح <YouTubers> على مبدعي المحتوى الفيديوي على يوتيوب، اسم “اليوتوبرز”، لمزيد من المصداقية والتحقق في مجال عملهم الحالي.

وأُضيف في هذا الشهر تعريف YouTuber إلى القاموس الإنجليزي إلى جانب إضافة حوالي 500 كلمة جديدة من بينها Brexit وhackathon خلال التحديث الشهري للقاموس.

ويُعرف القاموس مصطلح YouTuber على أنه “المستخدم بشكل متكرر لموقع مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب، وخصوصاً الشخص الذي ينتج ويظهر في مقاطع الفيديو على الموقع”.

ويعود تاريخ هذا المصطلح بحسب القاموس إلى عام 2006، أي بعد مرور عام على إطلاق موقع يوتيوب بشكل رسمي، وهو مشتق من الاسم التجاري لموقع مشاركة ملفات الفيديو المملوك لشركة جوجل والمعروف باسم منصة يوتيوب.

وأنفق مجتمع يوتيوب العقد الماضي في سبيل تأسيس وتثبيت مكانته في عالم الترفيه، بحيث تمكن حالياً من تحقيق الاعتراف من قبل أحد أشهر قواميس اللغة الإنجليزية في تحديثه الأخير.

وعرض القاموس العديد من الأمثلة على استخدام المصطلح في المقالات الإخبارية التي نشرت على مدى العقد الماضي، ويثبت هذا الأمر التأثير الواضح لوسائل التواصل الاجتماعي على العديد من نواحي الحياة.