اختصاصي: أشعة شاشة الكمبيوتر تسبب جفاف العين

تواصل – وكالات:

حذّر الدكتور خالد حمدي، أستاذ مساعد بمعهد بحوث أمراض العيون في مصر، من أن تعرض الأشخاص خلال فترة الدراسة أو العمل لشاشات الكمبيوتر لفترات طويلة، من شأنه أن يؤدى إلى تجفيف السائل الموجود بالعين، ويتسبب في جفاف العين.

وأوضح حمدي، بحسب “اليوم السابع”، أن أشعة شاشة الكمبيوتر تؤثر بشكل كبير على أجزاء العين الداخلية، وعلى المدى الطويل تؤدى إلى ضعف الإبصار، مبيناً أن أهم أعراض التأثر بشاشات الكمبيوتر تتمثل في:

1 – الإحساس بجفاف داخل العين.

2 – الشعور بصداع قوى بالرأس بعد انتهاء العمل على الكمبيوتر.

3 – كما أن العين تتأثر بأي ضوء تتعرض له في حالة جفافها، عما كانت عليه من قبل.

4 – تؤثر على الرؤية وتصبح “ضبابية أو زغللة”.

وطالب الدكتور حمدي مستخدمي الكمبيوتر لفترات طويلة، اللجوء إلى نظارات الحماية، ووضع واقي الأشعة على أجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى أخذ فترات من الراحة ما بين وقت إلى آخر، وإغلاق العين لمدة 5 دقائق بحد أدنى، لاستعادة السائل الخاص بحماية العين، ومنع جفافه من تأثير الأشعة.