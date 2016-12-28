 «نيسان» تتيح لعملائها اختبار قيادة «درايف إنوفيشن» لمواكبة تطلعاتهم | صحيفة تواصل الالكترونية

«نيسان» تتيح لعملائها اختبار قيادة «درايف إنوفيشن» لمواكبة تطلعاتهم

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«نيسان» تتيح لعملائها اختبار قيادة «درايف إنوفيشن» لمواكبة تطلعاتهم

تواصل ـ وكالات:

أطلقت شركة ‘‘نيسان‘‘ الشرق الأوسط، برنامج اختبار قيادة السيارات «نيسان درايف إنوفيشن» المصمّم خصّيصاً لعملائها المحتملين حسب شخصيتهم، والذي يتيح لهم اختبار تجربة غير مسبوقة، وذلك في إطار سعي الشركة، لتخطي حدود توقعات عملائها وتقديم الأفضل لهم.

وقال المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط، سمير شرفان: ‘‘إن الشركة ترفع شعار «إبداع يثير الحماس»، وهو شعار ينبغي ألا يقتصر على عملائنا الحاليين فقط، ولهذا تتيح الشركة لجميع المهتمين بقيادة إحدى سياراتنا الجديدة فرصة خوض تجربة مصممة خصيصاً لمواكبة تطلعاتهم‘‘.

وأضاف شرفان، تشكل السيارات التي نقودها انعكاساً لشخصياتنا، ولهذا فإن توفير تجربة مصممة خصيصاً للتفاعل مع العملاء المحتملين ومواكبة تطلعاتهم الشخصية، تؤكد التزام نيسان الراسخ بإرساء معايير جديدة في مجال خدمة وكسب رضا العملاء.

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