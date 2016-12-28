الدمام.. «الجمارك» تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون قرص كبتاجون

تواصل- الدمام:

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة المقدرة 1.377.000 ألف حبة، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وقال مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ضيف الله العتيبي: ‘‘إنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن أعمدة من الجبس تستخدم في أعمال الديكور، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف بعض الأعمدة‘‘ مضيفا، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ومدح العتيبي، الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك في مكافحة مثل هذه الآفات، والحد من دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها إلى البلاد، مشيراً إلى النجاحات المتواصلة التي تحققها المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.