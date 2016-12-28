«الزكاة والدخل» تتهيأ لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة

تواصل – الرياض:

أنهت هيئة الزكاة والدخل، مشروع الإدارة المعنية بالضرائب، بعد استحداثها، استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقاً للاتفاق الخليجي.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن الزكاة والدخل، قد أتمت تأسيس الإدارة المعنية بتلك الضرائب، حيث تعكف حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال اللجنة التوجيهية، للعمل على تطبيق الضرائب.

ومن المنتظر أن يسهم النظام في حال تطبيقه، في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.