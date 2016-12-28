 «الزكاة والدخل» تتهيأ لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الزكاة والدخل» تتهيأ لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة

0
«الزكاة والدخل» تتهيأ لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة

تواصل – الرياض:

أنهت هيئة الزكاة والدخل، مشروع الإدارة المعنية بالضرائب، بعد استحداثها، استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقاً للاتفاق الخليجي.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن الزكاة والدخل، قد أتمت تأسيس الإدارة المعنية بتلك الضرائب، حيث تعكف حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال اللجنة التوجيهية، للعمل على تطبيق الضرائب.

ومن المنتظر أن يسهم النظام في حال تطبيقه، في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.

شاهد ايضا

الزعاق: توقعات برياح مثيرة للأتربة على الطُّرق المؤدية إلى الرياض

الزعاق: توقعات برياح مثيرة للأتربة على الطُّرق المؤدية إلى الرياض

الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة

الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة

موجز الصباح| زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن.. توقيف 7 مواطنين امتهنوا السرقة بحائل

موجز الصباح| زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن.. توقيف 7 مواطنين امتهنوا السرقة بحائل

الدمام.. «الجمارك» تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون قرص كبتاجون

الدمام.. «الجمارك» تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون قرص كبتاجون

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>