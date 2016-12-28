«تنمية عرقة» تختتم فعاليات حملة بِر الوالدين بالرياض

تواصل- الرياض:

اختتمت فعاليات حملة بر الوالدين التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي عرقة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، إذ شهد الحفل الختامي للحملة رعاية مدير عام الأنشطة الشبابية في الهيئة العامة للرياضة سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن سيف البتال ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرقة الأستاذ بدر بن عبدالله الرواف وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المهتمين.

يذكر أن الحملة أقيمت في 15 مدرسة بمدينة الرياض للبنين والبنات، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين 4440 طالباً وطالبة، وتخلل هذه الحملة محاضرات توعوية بمشاركة الشيخ سعد العتيق ودورات تدريبية قدمها المستشار ثامر الصالح ومسابقات ومعارض ومشاركات من الطلاب والطالبات بالرسائل والرسومات المعبرة التي تبين مدى حبهم وتقديرهم لوالديهم.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم تلاها كلمة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي عرقة ألقاها الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن تركي اللويحق، بعد ذلك تم عرض الفيديو الذي يوضح مراحل سير فعاليات الحملة، بعدها ألقى الأستاذ عبدالعزيز بن سيف البتال كلمة الهيئة العامة للرياضة، وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين في إنجاح هذه الحملة من جهات ومدارس وطلاب ومنظمين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن تركي اللويحق أن الحملة هدفت إلى توعية الطلاب بأهمية بر الوالدين، وأن ذلك واجب ديني واجتماعي وإنساني، مشيراً إلى أن الحملة نجحت في إيصال ما تطلعنا إليه وجاء ذلك بتضافر جهود جميع المشاركين من جهات ومدارس وطلاب، ووجه شكره للمسؤولين في الهيئة العامة للرياضة على تعاونهم واهتمامهم في مثل هذه المواضيع التي تهم المجتمع.

وصرح المدير التنفيذي للحملة يزيد بن تركي التركي أنه بتضافر الجهود والتعاون المشترك تمت بحمد الله وتوفيقه هذه الحملة المباركة التي سعينا من خلالها لتعزيز قيمة بر الوالدين، وحرصنا على التنويع والتجديد في برامج الحملة بحيث تتناسب مع المراحل العمرية المستهدفة وتسهم في تحقيق أهدافها، ورأينا ثمرة ذلك من خلال المخرجات الرائعة والمتميزة التي أبدع بها أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتأتّي كل ذلك بعون الله ثم بجهود الجهات المشاركة من مدارس البنين والبنات فلهم منا جزيل الشكر والتقدير، كما نزجي الشكر للهيئة العامة للرياضة التي أشرفت على هذه الحملة ولكافة العاملين بالحملة من مشرفين ومنفذين ومتطوعين.