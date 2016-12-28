«التخصصات الصحية» تضبط حالة غش بالهاتف في اختبار مزاولة المهنة

تواصل- خالد العبدالله:

ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أحد المتقدمين لاختبار رخصة مزاولة المهنة خالف أنظمة الهيئة، بحمل هاتف جوال مع سماعة أذن، واستخدامهما في الغش داخل قاعة الاختبار، وشددت الهيئة، على أنها لن تتهاون في مثل هذه الحالات وستطبق الإجراءات التأديبية التي تصل إلى الحرمان النهائي.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الزهيان، الممارسين الصحيين بمراعاة شرف المهنة وعدم النظر إلى أنها مهمة وظيفية مجردة، فأخلاقيات الطب تحتم على الممارس أن يكون على قدر عالٍ من الوعي والكفاءة، وألا يسمح لنفسه بمزاولة مهنة لا يحقق متطلباتها لارتباطها بشكل كبير بالمجتمع.

وأوضح الزهيان، أن الهيئة هدفها المحافظة على كفاءة القطاع الصحي، وتسعى إلى تعزيز مأمونية الخدمة الطبية المقدمة إلى المرضى، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأشار إلى أن الإجراءات التأديبية، في حالات الغش، هي الحرمان من الاختبارات المستقبلية لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو الحرمان النهائي، وشطب ملف المرشح مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.

وجدد المتحدث التأكيد أن الهيئة لديها من الوسائل والقدرة والخبرة في ضبط كل من يحاول تجاوز الأنظمة بمحاولات الغش المختلفة.