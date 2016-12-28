القبض على مقيمين حولوا مزرعة إلى معمل ذهب بالمدينة

تواصل – المدينة المنورة:

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على مقيمين آسيويين، متهمين بتحويل مزرعة إلى ورشة للمعادن الثمينة في منطقة الخليل جنوب المدينة، وضبطت بحوزتهم مبلغا ماليا وبعض الأساور الذهبية والمشغولات اليدوية، إضافة إلى سبائك ذهب.

وبحسب “الوطن”، فإن الشرطة تمكنت من القبض على المخالفين داخل مزرعة في طريق الخليل بمنطقة البيضاء “المتنزه البري”، والذي يحوي عددا من المزارع والاستراحات، إذ عثرت فرق البحث والتحري خلال الوقوف على الموقع على أكثر من 40 ألف ريال.

كما تم ضبط 16 سبيكة ذهب ومشغولات ذهبية وأساور غير سليمة، إذ إن نشاط الصنع لا تنطبق عليه الاشتراطات الأمنية الواردة في نظام المعادن، والتي تخول الوافدين العمل في هذا المجال.