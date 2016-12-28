 الأمير خالد بن طلال مازحاً: خوفي من «الفغم» منعني من تقبيل يد خادم الحرمين (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

الأمير خالد بن طلال مازحاً: خوفي من «الفغم» منعني من تقبيل يد خادم الحرمين (صور)

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الأمير خالد بن طلال مازحاً: خوفي من «الفغم» منعني من تقبيل يد خادم الحرمين (صور)

تواصل- وكالات:

في مزحة اتسمت بالطرافة، غرد الأمير خالد بن طلال عن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأخيه الأمير طلال، الأربعاء، في قصره.

ونشر الأمير خالد، عبر حسابه في تويتر، صوراً من زيارة الملك سلمان لوالده، معلقا عليها: “صور زيارة سيدي الوالد خادم الحرمين لأخيه سيدي الوالد الأمير طلال، وعند مغادرته استأذنته حفظه الله بأني أرغب بتقبيل يديك، ولكن خفت من الفغم”.

يذكر أن العميد عبدالعزيز الفغم تصدر الواجهة، خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتشرت مقاطع لأبرز مواقف العميد خلال مرافقته للملك سلمان.

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