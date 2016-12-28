إنتاج أول دفعه أجهزة إلكترونية عسكرية «سعودية -تركية»

تواصل – وكالات:

كشف القنصل التركي العام بجدة فكرت أوزر عن إنتاج أولى دفعات الانتاجات العسكرية بين المملكة وتركيا يوم السبت الماضي.

وبحسب تصريحات القنصل «أوزر» – وفقا لـ”المدينة” – فقد أثمر تعاون مصنع الصناعات العسكرية «أسل سان» التركي للصناعات الالكترونية العسكرية مع وزارة الدفاع السعودية بإنتاج إجهزة إلكترونية عسكرية عالية الجودة وبمواصفات ملائمة للبيئة الجغرافية للمملكة.

ويشير القنصل إلى أن هذه الانتاجية هي باكورة تعاون صناعي عسكري «سعودي تركي» يعتبر بحد وصف «القنصل» أقوى جوانب التعاون بين البلدين حاليا حيث يؤكد بأن الجانب العسكري بات بالمرتبة الاولى في التعاون بين المملكة وتركيا.