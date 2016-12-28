 إنتاج أول دفعه أجهزة إلكترونية عسكرية «سعودية -تركية» | صحيفة تواصل الالكترونية

إنتاج أول دفعه أجهزة إلكترونية عسكرية «سعودية -تركية»

0
إنتاج أول دفعه أجهزة إلكترونية عسكرية «سعودية -تركية»
القنصل التركي العام بجدة فكرت أوزر

تواصل – وكالات:

كشف القنصل التركي العام بجدة فكرت أوزر عن إنتاج أولى دفعات الانتاجات العسكرية بين المملكة وتركيا يوم السبت الماضي.

وبحسب تصريحات القنصل «أوزر» –  وفقا لـ”المدينة” – فقد أثمر تعاون مصنع الصناعات العسكرية «أسل سان» التركي للصناعات الالكترونية العسكرية مع وزارة الدفاع السعودية بإنتاج إجهزة إلكترونية عسكرية عالية الجودة وبمواصفات ملائمة للبيئة الجغرافية للمملكة.

ويشير القنصل إلى أن هذه الانتاجية هي باكورة تعاون صناعي عسكري «سعودي تركي» يعتبر بحد وصف «القنصل» أقوى جوانب التعاون بين البلدين حاليا حيث يؤكد بأن الجانب العسكري بات بالمرتبة الاولى في التعاون بين المملكة وتركيا.

شاهد ايضا

دول خليجية تؤسس شركات حكومية لاستقدام العمالة المنزلية

دول خليجية تؤسس شركات حكومية لاستقدام العمالة المنزلية

حائل.. الإطاحة بـ7 مواطنين امتهنوا السرقة تحت تهديد السلاح

حائل.. الإطاحة بـ7 مواطنين امتهنوا السرقة تحت تهديد السلاح

«التخصصات الصحية» تضبط حالة غش بالهاتف في اختبار مزاولة المهنة

«التخصصات الصحية» تضبط حالة غش بالهاتف في اختبار مزاولة المهنة

الأمير خالد بن طلال مازحاً: خوفي من «الفغم» منعني من تقبيل يد خادم الحرمين (صور)

الأمير خالد بن طلال مازحاً: خوفي من «الفغم» منعني من تقبيل يد خادم الحرمين (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>