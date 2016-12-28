«العدل» تؤكد تصاعد نسب الإنجاز في أداء المحاكم (صور)

تواصل – سعود الخالد:

كذّبت وزارة العدل ما نُشر بأحد المواقع الصحفية المحلية حول تدني نسب الإنجاز في أداء المحاكم خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر حسابها بـ”تويتر”، “نشرت “عكاظ” معلومات كاذبة زعمت أنها قراءة منها لمؤشرات العدل ثم عادت مرة أخرى لتنشر افتراءً واضحا على الوزارة في تجاوز فج للمهنية”.

وأرفقت الوزارة تعقيبا للمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري حول ما نشر في الصحيفة.

وأكدت أن بياناتها توضح تصاعد نسب الإنجاز في أداء المحاكم خلال العامين الأخيرين رغم تدفق القضايا سنوياً.