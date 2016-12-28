منسوبات مدرسة بجدة: ادعاءات أم طالبة بالاعتداء عليها غير صحيحة

تواصل – جدة:

رفض عدد من منسوبات إحدى المدارس الابتدائية في محافظة جدة، مزاعم والدة إحدى الطالبات، ادعت -عبر تسجيل مقاطع صوتية نشرتها عبر مواقع التواصل- تعرض ابنتها لاعتداء من قبل بعض معلمات المدرسة، فيما قررت إحدى المعلمات رفع دعوى قضائية كـ‘‘رد اعتبار‘‘ ضد الأم بسبب اقحام اسمها في قضية لا علاقة لها بها.

وأكد عدد من العاملات في المدرسة أن هناك لبسا كبيرا في الموضوع وأن الطالبة التي سجلت والدتها المقاطع الصوتية سليمة، ولفتن إلى أن هناك حلقات مفقودة سيكشفها التحقيق خلافاً لما نشرته والدة الطالبة، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وذكرت إحدى المعلمات بعد نهاية التحقيق، أن النتائج أكدت بأن الطفلة سليمة تمامًا من أي اعتداء أو إصابة، وما حصل معها مجرد التهابات لم تكن تعلم بها الأم، مؤكدة أن المعلمة التي ورد اسمها في التحقيق قامت برفع دعوى رد اعتبار ضد الأم بسبب إقحام اسمها في قضية لا علاقة لها بها.

من جهته، أوضح المحامي سعدون الشمري، أن الأم التي سارعت بتسجيل تلك المقاطع لا يحق لها أبدًا ذكر أسماء الأشخاص بهذه التفاصيل، وهذه تعتبر جريمة تشهير يُعاقب عليها القانون، وفي حال قام أحد الأطراف المذكورين في المقاطع برفع دعوى قضائية على الأم ستحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة الجزائية ويصدر القاضي حكمًا بحقها بعد النظر في أبعاد التشهير وجسامته.