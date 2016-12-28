 منسوبات مدرسة بجدة: ادعاءات أم طالبة بالاعتداء عليها غير صحيحة | صحيفة تواصل الالكترونية

منسوبات مدرسة بجدة: ادعاءات أم طالبة بالاعتداء عليها غير صحيحة

0
منسوبات مدرسة بجدة: ادعاءات أم طالبة بالاعتداء عليها غير صحيحة
رمزية

تواصل – جدة:

رفض عدد من منسوبات إحدى المدارس الابتدائية في محافظة جدة، مزاعم والدة إحدى الطالبات، ادعت -عبر تسجيل مقاطع صوتية نشرتها عبر مواقع التواصل- تعرض ابنتها لاعتداء من قبل بعض معلمات المدرسة، فيما قررت إحدى المعلمات رفع دعوى قضائية كـ‘‘رد اعتبار‘‘ ضد الأم بسبب اقحام اسمها في قضية لا علاقة لها بها.

وأكد عدد من العاملات في المدرسة أن هناك لبسا كبيرا في الموضوع وأن الطالبة التي سجلت والدتها المقاطع الصوتية سليمة، ولفتن إلى أن هناك حلقات مفقودة سيكشفها التحقيق خلافاً لما نشرته والدة الطالبة، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وذكرت إحدى المعلمات بعد نهاية التحقيق، أن النتائج أكدت بأن الطفلة سليمة تمامًا من أي اعتداء أو إصابة، وما حصل معها مجرد التهابات لم تكن تعلم بها الأم، مؤكدة أن المعلمة التي ورد اسمها في التحقيق قامت برفع دعوى رد اعتبار ضد الأم بسبب إقحام اسمها في قضية لا علاقة لها بها.

من جهته، أوضح المحامي سعدون الشمري، أن الأم التي سارعت بتسجيل تلك المقاطع لا يحق لها أبدًا ذكر أسماء الأشخاص بهذه التفاصيل، وهذه تعتبر جريمة تشهير يُعاقب عليها القانون، وفي حال قام أحد الأطراف المذكورين في المقاطع برفع دعوى قضائية على الأم ستحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة الجزائية ويصدر القاضي حكمًا بحقها بعد النظر في أبعاد التشهير وجسامته.

شاهد ايضا

«العدل» تؤكد تصاعد نسب الإنجاز في أداء المحاكم (صور)

«العدل» تؤكد تصاعد نسب الإنجاز في أداء المحاكم (صور)

زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن 15%

زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن 15%

«الأعلى للقضاء» يستثني القاضي «وحيد والديه» من ١٦ قاعدة جديدة للنقل

«الأعلى للقضاء» يستثني القاضي «وحيد والديه» من ١٦ قاعدة جديدة للنقل

«الاستئناف» تضاعف عقوبة السجن على 3 شبان تجولوا شبه عُراة بكورنيش الدمام

«الاستئناف» تضاعف عقوبة السجن على 3 شبان تجولوا شبه عُراة بكورنيش الدمام

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>