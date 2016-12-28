اقتصاديون: منافسة الأغنام الحية لنظيرتها المجمدة سبب انخفاض الأسعار

تواصل – الرياض:

قال اقتصاديون ‘‘إن أسعار لحوم الأغنام الصومالية والسودانية المستوردة، تراجعت خلال الأشهر الماضية بنسبة تتجاوز 50%، لتستقر عند مستوى 280 ريالا مقابل 600 ريال سابقا، كما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام الأسترالية والنيوزلندية المجمدة بنسبة 50% ليستقر سعر الطن عند مستوى 4500 دولار «16875 ريالا» مقابل 3000 دولار «11250 ريالا» سابقا‘‘.

وأرجع الاقتصاديون، تراجع اللحوم المبردة إلى الأوضاع الاقتصادية، واستمرار هبوط قيمة الأغنام الحية في السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأغنام المحلية انخفضت خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ، مقارنة بالقيمة السوقية خلال العام الماضي بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

ولفت الاقتصاديون إلى أن منافسة الأغنام الحية لنظيرتها المجمدة، فرضت واقعا مختلفا، ما ساهم في انخفاض السعر بصورة واضحة.