«الأعلى للقضاء» يستثني القاضي «وحيد والديه» من ١٦ قاعدة جديدة للنقل

تواصل – الرياض:

استثنى المجلس الأعلى للقضاء، القاضي ‘‘وحيد والديه‘‘ من 16 قاعدة، أقرها المجلس أخيرا كاشتراطات أساسية لنقل قضاة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، حيث تجرى المفاضلة وفقا للأقدمية في مكان العمل والأكفأ في التقرير والأقدم في السلك القضائي والأكبر سنا، مع التأكيد أنه لا يحق نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم وفق أحكام النظام.

وبحسب مصادر، لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارجه إلا بأمر ملكي بناء على قرار المجلس، وللقاضي الحق في طلب النقل من محكمته إلى أخرى، ويجوز لمن قضى سنتين في عمله الحالي الانتقال إلى المحاكم التي لم يتقدم لها أحد من القضاة في حركة نقل مكملة وتحسب له مدة عمله في المحكمة المنقول منها ولا يحق له طلب النقل إلا بعد مضي أربعة أعوام، اعتبارا من تاريخ مباشرته في المحكمة المنقول منها، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

كما يشترط أن لا تقل درجة كفاية القاضي عن المتوسط في آخر تقرير كفاية معتمد، وأن لا يكون خاضعا لتحقيق أو دعوى تأديب، أما عند طلب النقل إلى محكمة في المدن الرئيسية فيشترط أن لا تقل درجة القاضي عن فوق متوسط في آخر تقريرين كفاية معتمدين وأن لا تقل مدة عمله عن خمسة أعوام من تاريخ عمله قاضيا في إحدى المحاكم، ولا يحتسب في الأقدمية أيام الغياب والإجازة الاستثنائية وإجازة المرافقة، ومدد الإعارة والتفرغ والندب إذا كان بناء على طلبه.

ويسمح المجلس، بندب القاضي إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضا بمرض لا يمكن علاجه في بلد عمله، مع توافر العلاج في البلدة التي يرغب في النقل إليها، ويشترط إذا كان أحد والديه مريضا أن يكون وحيد والديه أو لا يزيد أعمار بقية إخوته على ١٨ عاما.

يذكر أن حركة نقل القضاة، تتم مرتين في السنة في بداية العام الهجري ومنتصفه، ولا ينظر في طلبات النقل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ المباشرة للمعينين حديثا والمنقولين للمصلحة وخمس سنوات لمن سبق لهم النقل بناء على طلبهم.