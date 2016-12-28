«صندوق الاستثمارات» ينفي وجود خطة لبيع حصصه في الشركات المحلية

تواصل – سعود الخالد:

نفى صندوق الاستثمارات العامة‏، وجود أي خطط لديه لبيع الحصص التي يملكها في الشركات المحلية بعد التقرير الذي نشرته شبكة بلومبيرج الإخبارية وزعمت فيه أن الصندوق يدرس عدة خيارات في سبيل تنويع محفظته.

وأكد الصندوق في بيان صادر عنه، اليوم، أنه ليس لديه خطة لتقليص حصته التي يمتلكها محليًا في المملكة، موضحا أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة، بل أن الصندوق يرى أن استثماراته في السوق المحلية لها عوائد مجدية، كما أن كل استثمارات الصندوق المحلية والعالمية قائمة لخدمة الاقتصاد الوطني السعودي وكل عوائدها قائمة على خدمة الاقتصاد الوطني السعودي.

وأضاف “أن استثماراته في الشركات المحلية هي أكثر من مجرد استثمار تجاري فحسب، فهي دعم للاقتصاد الوطني إيمانا بقوة الشركات المحلية ومتانة الاقتصاد الوطني”.

وكان تقرير شبكة “بلومبيرج” قد زعم أن صندوق الاستثمارات العامة بصدد شراء حِصّة كبيرة تُقدّر بملايين الدولارات في شركة UTICO الإماراتية المختصة بتحلية المياه، إلا أن الصندوق نفى ذلك جملة وتفصيلاً.