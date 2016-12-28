«الاستئناف» تضاعف عقوبة السجن على 3 شبان تجولوا شبه عُراة بكورنيش الدمام

تواصل – الدمام:

قضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، بسجن الشبان الثلاثة الذين تجولوا شبه عراة بكورنيش الدمام في شهر رجب الماضي، لمدة عام لكل منهم والجلد 200 جلدة.

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تداولوا صوراً ومقاطع فيديو في شهر رجب الماضي تُظهر ثلاثة شبان وهم يتجولون شبه عراة على كورنيش الدمام، مما تسبب في موجة استياء واستنكار عام لمثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع.

وسارعت شرطة المنطقة الشرقية بالقبض على الشبان وتقديمهم للمحاكمة، بتهمة مضايقة سالكي الطريق والمتنزهين بالدراجات النارية، وانتهاك القيم والأخلاق المجتمعية والإساءة للآخرين بهذا السلوك المستنكر.

وكانت المحكمة الجزئية بالدمام، قد أصدرت حكمها الابتدائي بسجن المتهمين الثلاثة 6 أشهر و200 جلدة مفرقة عليهم، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بمضاعفة العقوبة.