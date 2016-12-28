سوريا.. 10 فصائل معارضة تطلق مبادرة للاندماج في كيان عسكري واحد

تواصل – سعود الخالد:

أطلقت 10 فصائل مسلحة سورية، أمس الأربعاء، مبادرة لتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية في سوريا، للتوحد تحت فصيل عسكري واحد لمواجهة نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران.

وقالت الفصائل في بيان مشترك صدر تحت مسمى “الجيش السوري الحر”: “نعلن إطلاق مبادرة لجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية بأيد ممدودة بقلوب مفتوحة بغية الوصول لتكتل قوي يحقق تطلعات أبناء شعبنا”.

وأضاف البيان: أن الهدف من إنشاء التكتل هو الاستمرار بالدفاع عن الشعب السوري والعمل على تحقيق أهداقف ثورة الحرية والكرامة، وإننا نبشر أهلنا بهذه المبادرة ولنشد على أيديهم”.

وتابع البيان: “كما نطلب منهم -أهل سوريا- أن يشدوا على أيدينا، ونزيدهم من البشرى ضعفاً، فلا تهنوا ولا تحزنوا يا أهلنا، فإن الأيام القادمة حاملة لما يشفي صدروكم ويسوء عدوكم ويرد كيد الكائدين -بإذن الله- العزيز القوي المتين، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والنصر على الأعداء، والحمد لله رب العالمين”.

وقع على مبادرة الاندماج كل من ألوية صقور الشام وجبهة أهل الشام (جيش المجاهدين – ثوار الشام – بيارق الإسلام) والجبهة الشامية، وفيلق الشام ولواء شهداء الإسلام (داريا) وجيش الإسلام (قطاع الشمال) وفرقة الصفوة والفوج الأول وأحرار الشرقية ولواء الفرقان (إدلب).