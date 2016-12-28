 ترتيبات لإقامة مزاين أم رقيبة بـ«رمحية الرياض».. والأهالي يعترضون | صحيفة تواصل الالكترونية

ترتيبات لإقامة مزاين أم رقيبة بـ«رمحية الرياض».. والأهالي يعترضون

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ترتيبات لإقامة مزاين أم رقيبة بـ«رمحية الرياض».. والأهالي يعترضون

تواصل ـ بدر السهلي:

تُجرَى حالياً التجهيزات لإقامة مهرجان مزاين أم رقيبة الذي تقوم بالإشراف عليه شركة “أرامكو” بعد توقف دام عاماً.

وحُدّدت منطقة شمال شرق الرياض ١٢٠ كم بالقرب من مركز الرمحية مكاناً لإقامة المزاين، بعد أن أجرت “أرامكو” اختباراً للمكان، وتحليل التربة، وإحضار المعدات والآليات قبل يومين لتشغيل المكان.

وعلمت “تواصل” أن أهالي الرمحية اعترضوا على موقع المزاين الذي يقرب منهم ٧ كيلومترات؛ لما يترتب عليه من زحام وخطورة في الطريق المؤدي لمركز الرمحية من الرياض لكونه طريق غير مزدوج.

ودعا أهالي الرمحية للتجمع في الموقع للمعارضة على إقامة المزاين، فيما حضرت فِرق من الدوريات والمهمات الخاصة؛ لمنع التجمُع الذي لم يكن سوى دعوات في قروبات موقع التواصل الاجتماعي “الواتساب”.

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