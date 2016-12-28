 دراسة: القهوة تُوسِّع الأوعية الدموية وتقويها | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: القهوة تُوسِّع الأوعية الدموية وتقويها

0
دراسة: القهوة تُوسِّع الأوعية الدموية وتقويها

تواصل ـ وكالات:

اكتشف باحثون يابانيون أن للقهوة تأثيراً مفيداً على عمل نظام القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد على توسيع الأوعية وتقويتها.

وأوضح الدكتور ماساتو تستسوي، من مركز الدراسات العليا “رويكي”: أن القهوة المركزة تؤثر بشكل إيجابي على الأوعية الدموية الصغيرة، فهي توسعها وتقويها.

وأجريت دراسة من قبل الخبراء تحت إشراف تستسوي، وشارك فيها 27 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 22 و30 عاماً.

وتبين أن المتطوعين الذين شربوا القهوة العادية مع الكافيين شهدوا ارتفاعاً ملحوظاً في حيوية الجسم.

ووجد العلماء في نهاية التجربة أن تدفق الدم في الأوعية الدموية أصبح أعلى بنسبة 30% من المتطوعين الذين شربوا القهوة العادية مع الكافيين.

شاهد ايضا

تحذير.. ذبذبات المحمول تؤثر على القلب والمخ

تحذير.. ذبذبات المحمول تؤثر على القلب والمخ

لا تتكاثر بعد زرعها.. خلايا صناعية لعلاج ضعف نسيج عضلة القلب

لا تتكاثر بعد زرعها.. خلايا صناعية لعلاج ضعف نسيج عضلة القلب

5 أسرار يُخبرك بها «شمع الأذن» عن صحتك

5 أسرار يُخبرك بها «شمع الأذن» عن صحتك

في حالة «الحروق».. اخلع «الملابس» فوراً وتجنب الثلج

في حالة «الحروق».. اخلع «الملابس» فوراً وتجنب الثلج

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>