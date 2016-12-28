«تأهيل الداعيات» بدعوي أبها يحصل على شهادة «الأيزو» في الجودة (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

احتفل المكتب التعاوني للدعوة في أبها بحصول برنامج تأهيل الداعيات على شهادة الأيزو العالمية في الجودة وهو برنامج تابع لإدارة الدعوة النسائية، ويهدف إلى تأهيل الداعيات إلى الله تعالى على علم وبصيرة من خلال برامج وآليات عمل مميزة.

حضر الحفل رئيس مجلس إدارة المكتب ومدير إدارة الدعوة الإلكترونية الدكتور عبدالله أبو عشي، ومدير المكتب التعاوني للدعوة بأبها الدكتور سعيد بن هادي البشري، وعدد من منسوبي إدارات المكتب والفريق التنفيذي للبرنامج.

وافتتح الحفل الدكتور محمد آل عارم، بعرض تعريفي لمناشط البرنامج وجهوده خلال الفترة السابقة، ثم ألقى الدكتور عبدالله أبو عشي كلمة نوه فيها على أهمية الدعوة إلى الله، والاعتناء بالبرامج التي تخدم الشريحة النسائية، وأشار إلى أهمية هذا البرنامج ووجوب المحافظة على مستوى هذا البرنامج تميزاً وعطاء، وبارك للجميع الحصول على اعتماد الآيزو كخطوة من خطوات الإتقان والريادة في العمل الخيري.

ثم قامت إدارة البرنامج ممثلة بمدير إدارة الدعوة النسائية، وبحضور رئيس مجلس إدارة المكتب، ومدير المكتب التعاوني بتكريم العاملين والذين كان لهم الأثر الملموس في إنجاح مسيرة العمل في البرنامج.

من جهته، بارك مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور حجر العماري، هذا العمل وما وصل إليه من تميز، كما هنأ الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري مفتي عام منطقة عسير على حصول برنامج تأهيل الداعيات بأبها على اعتماد الأيزو وهذا التميز والنجاح.

يذكر أن برنامج تأهيل الداعيات تأسس عام 1431 هجرية في مدينة أبها، وتخرج في البرنامج 7 دفعات من الداعيات بإجمالي 200 داعية عقدن العزم على خدمة المجتمع ونشر رسالة الخير للناس كافة.