«سلمان للإغاثة» يوقع برنامجاً مع «إحسان التركية» لخدمة 540 ألف سوري

تواصل – واس:

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء، برنامجاً تنفيذياً لخدمة 540 ألف مستفيد سوري عبر تقديم 50 ألف سلة غذائية متنوعة، ومليون وخمسمائة طن من الخبز الطازج على مدى 6 أشهر من خلال منظمة إحسان للإغاثة والتنمية التركية.

وقَّع البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعه عن المنظمة المدير التنفيذي غسان هيتو.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن البرنامج يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تلمس احتياجات المنكوبين في العالم ومنهم الأشقاء السوريين.

وتابع: أن البرنامج سيخدم المحتاجين في محافظات سوريا وهي: حلب، حمص، درعا وريف دمشق، سائلاً الله تعالى أن يكون فيه خير وبركة للمستفيدين.

وقال الربيعة: “نسعد اليوم بالتوقيع مع شريك مهم لتنفيذ البرنامج في الداخل السوري الذي سيستمر لمدة 6 أشهر بإذن الله تعالى، مهيباً بالشريك سرعة التنفيذ والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً”.