شرطة الرياض: «فيديو» هتافات السوريين أمام استاد الملك فهد غير صحيح

تواصل – خالد العبدالله:

نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، صحة التعليقات المصاحبة لمقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تجمع لوافدين من الجنسية السورية مرددين بعض الهتافات.

وأوضح العقيد الميمان أن هذا المقطع تم نشره من عدة سنوات وهو خارج المملكة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوز في هذا الشأن، ولن تسمح به.

وأهاب بالجميع تحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

الجدير بالذكر أنه تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى حدوث هتافات من مقيمين سوريين أمام استاد الملك فهد الدولي بالرياض بعد مباراة النصر والهلال الأخيرة، إلا أن شرطة الرياض نفت ذلك جملة وتفصيلاً حيث تبين أن الفيديو تم نشره على موقع يوتيوب قبل سنوات خارج المملكة.