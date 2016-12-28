لعبة جديدة لالتقاط النقود تُنافس «بوكيمون جو»

تواصل – وكالات:

طرح عملاق التجارة الإلكترونية الصينية “علي بابا” لعبة منافسة لـ “بوكيمون جو”، تتيح للاعبين التقاط مغلّفات مليئة بالنقود بدلا من الكائنات الافتراضية.

وحُدّد 28 يناير موعداً لإطلاق التطبيق، حيث يتم تبادل الهدايا في هذا اليوم من خلال أغلفة حمراء اللون تحوي مالاً تُسمى “hongbao”.

ويوجد لدى مستخدمو الهواتف الذكية في الصين فرصة خوض تجربة مشوّقة للحصول على مكافآت نقدية، بعد أن عانوا سابقا من صعوبة الوصول إلى لعبة “بكيمون جو” بسبب الحظر الحكومي على خدمات “جوجل”.

ويُمكن للاعبين البدء بالبحث عن “الأغلفة الحمراء” التي يخفيها اللاعبون الآخرون عبر التطبيق، وفي حال وجدوا غلاف يكونوا على موعد مع جائزة نقدية تُودع في حساب “Alipay”.

وبدأ “علي بابا” الترويج للعبة الجديدة في محطة القطار في العاصمة بكين، ويُقال إن بعض الركاب فوتوا موعد القطار لالتقاط “الأغلفة الحمراء”، علماً بأنّ “Tencent” بصدد إطلاق لعبة “الأغلفة الحمراء” المنافسة يناير القادم.

وكان مؤسس مجموعة “علي بابا” جاك ما، قد حقّق زيادة قدرها 55% في الإيرادات خلال الربع الثالث من هذا العام، متفوقا على “أمازون” و”إي باي”.