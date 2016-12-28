أكاديمي: انفعال الوالدين أثناء تعليم الأطفال يعيق تركيزهم

تواصل ـ عبدالرحمن المغيرة:

قال الأكاديمي والمتخصص في السلوك والبيئة، محمد عبدالعزيز الشريم، إن الطفل يصعب عليه التركيز في حالة انفعال الوالدين خلال عملية تعليمة.

وناقش الشريم في عدة تغريدات نشرها عبر حسابه على “تويتر”، أسباب عصبية الوالدين وكيفية التعامل معها، وقال: “إن أفضل الوسائل لمقاومة الانفعال والعصبية مع الأطفال أن نشعر أنفسنا مسبقاً بأننا سنتجه إلى تلك النقطة قبل الوصول إليها”.

وقال: “عصبيتنا وانفعالنا (نحن الآباء والأمهات) لا تؤدي في الواقع إلا إلى صنع الجو المتوتر الذي نحاول في الأساس تفادي الوصول إليه”.

وأشار إلى أن كثيراً من الوالدين يعطون أنفسهم مبرراً للغضب في كثير من الحالات ويبررون الاستمرار فيه ضد الأطفال.

ونبه الشريم إلى أن العصبية والتوتر صفات تنتقل إلى الأطفال حينما يرون الآباء منفعلين وتصبح سلوكاً طبيعياً ومقبولاً لديهم.