 بالصور .. وكيل الإمارة يفتتح «العنبر المثالي» بسجون مكة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور .. وكيل الإمارة يفتتح «العنبر المثالي» بسجون مكة

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بالصور .. وكيل الإمارة يفتتح «العنبر المثالي» بسجون مكة

تواصل – مكة المكرمة :
افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، أمس الثلاثاء، العنبر المثالي بإدارة الإصلاحية في العاصمة المقدسة.

واطلع وكيل الإمارة خلال جولته التي رافقه خلالها مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني، ورئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) يحيى الكناني، ومدير عام الحقوق بالإمارة أيمن مداح، ومدير شؤون السجناء بالإمارة مهند الشعيبي، على عدد من المشاريع التي ستنجز خلال الفترة القادمة، منها: المدرسة الجديدة، البيت العائلي، العنابر الجديدة، البوابة الأمنية، ومبنى إدارة الإصلاحية، فيما كرم في نهاية الزيارة نزيلا أفريقيا أشهر إسلامه.

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