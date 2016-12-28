 للمرّة الثانية..«الشنبري» الأوّل عالمياً في مسابقة «الرياضيات الذهنية» | صحيفة تواصل الالكترونية

للمرّة الثانية..«الشنبري» الأوّل عالمياً في مسابقة «الرياضيات الذهنية»

0
للمرّة الثانية..«الشنبري» الأوّل عالمياً في مسابقة «الرياضيات الذهنية»

تواصل ـ خالد الغفيري:

“نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء”، والمملكة ما فتئت تُنجب أجيالاً تخطَّى تفوقهم حدود المحلية إلى العالمية، وما الطالب محمد الشنبري إلا نموذج يُحتذى يه.

وتؤكد الشواهد ما ذهبنا إليه بريادة أرض الحرمين بتحقيق ذات الطالب “الشنبري” للمركز الأول على مستوى العالم في الخوارزمي “الرياضيات الذهنية” في الهند العام الماضي.

واليوم ومع نهاية العام 2016 يُكرر “الشنبري” الإبداع بتحقيقه ذات المركز مع اختلاف المكان، فبالأمس حقق إنجازاً للمملكة من الهند، واليوم هو الأوّل عالمياً من عاصمة كوريا الجنوبية سول.

وحقّق زميله من مدارس الأندلس الأهلية في الطائف مشعل السواط، كما حقّق منذر المطوع، عبدالرحمن السليمان، مظاهر بوعيد، يوسف قصيباتي، مريم آل ثنيان، نرجس الثنيان، على الجارودي، وزياد باحسن، المركز الثاني مكرر في المسابقة.

وحصدت ماجد الطويرقي، ربى بشاوري، جود الزين، عبدالله الشيخ، محمد الصباغ، ليان الفريان، زينب أبو الرحى، مريم الثنيان، على الصفار، فيصل سريع، وعبدالملك الأسمري، المركز الثالث مكرر.

وتلقى مدرب فريق المملكة غصاب هاشم النجاشي تكريماً ضمن المدربين المتميزين والمعتمدين.

خبر متعلق

والد الأول عالمياً بـ«الرياضيات الذهنية»: حلقة التحفيظ خلف إنجاز ابني

 10 9 8

شاهد ايضا

«رويترز»: عُمان أبلغت المملكة بانضمامها للتحالف الإسلامي

«رويترز»: عُمان أبلغت المملكة بانضمامها للتحالف الإسلامي

شرطة الرياض: «فيديو» هتافات السوريين أمام استاد الملك فهد غير صحيح

شرطة الرياض: «فيديو» هتافات السوريين أمام استاد الملك فهد غير صحيح

اليمن.. مقتل قيادي حوثي بارز في جبهة «نهم» بصنعاء

اليمن.. مقتل قيادي حوثي بارز في جبهة «نهم» بصنعاء

«الفالح»: اتفاق «أوبك» مع غير الأعضاء يُحدّد أسعاراً مناسبة للنفط

«الفالح»: اتفاق «أوبك» مع غير الأعضاء يُحدّد أسعاراً مناسبة للنفط

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>