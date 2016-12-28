للمرّة الثانية..«الشنبري» الأوّل عالمياً في مسابقة «الرياضيات الذهنية»

تواصل ـ خالد الغفيري:

“نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء”، والمملكة ما فتئت تُنجب أجيالاً تخطَّى تفوقهم حدود المحلية إلى العالمية، وما الطالب محمد الشنبري إلا نموذج يُحتذى يه.

وتؤكد الشواهد ما ذهبنا إليه بريادة أرض الحرمين بتحقيق ذات الطالب “الشنبري” للمركز الأول على مستوى العالم في الخوارزمي “الرياضيات الذهنية” في الهند العام الماضي.

واليوم ومع نهاية العام 2016 يُكرر “الشنبري” الإبداع بتحقيقه ذات المركز مع اختلاف المكان، فبالأمس حقق إنجازاً للمملكة من الهند، واليوم هو الأوّل عالمياً من عاصمة كوريا الجنوبية سول.

وحقّق زميله من مدارس الأندلس الأهلية في الطائف مشعل السواط، كما حقّق منذر المطوع، عبدالرحمن السليمان، مظاهر بوعيد، يوسف قصيباتي، مريم آل ثنيان، نرجس الثنيان، على الجارودي، وزياد باحسن، المركز الثاني مكرر في المسابقة.

وحصدت ماجد الطويرقي، ربى بشاوري، جود الزين، عبدالله الشيخ، محمد الصباغ، ليان الفريان، زينب أبو الرحى، مريم الثنيان، على الصفار، فيصل سريع، وعبدالملك الأسمري، المركز الثالث مكرر.

وتلقى مدرب فريق المملكة غصاب هاشم النجاشي تكريماً ضمن المدربين المتميزين والمعتمدين.