تأكيداً لانفراد «تواصل».. «شرطة مكة» تضبط صاحبة مقطع الغوص

تواصل – سعود الخالد:

صرح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مجموعة من الرجال والنساء يقومون بالتدريب على السباحة، تم تكوين فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين.

وأضاف: أسفرت النتائج -بتوفيق من الله- عن تحديد الموقع، وضبط إحدى المشاركات، وكذلك تحديد هوية الآخرين لإحضارهم، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

يذكر أن أحد المصادر أخبرت ”تواصل”، بأن الجهات الأمنية توصلت للمرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تمارس الغوص في البحر برفقة مدرب. وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط المرأة وزوجها؛ تمهيداً لإحالتها إلى التحقيق والادعاء العام.

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