الرياض.. باعة جائلون يعيقون حركة السير بسوق عتيقة (فيديو وصور)

تواصل – هياء الدكان:

عبر عدد من مرتادي سوق عتيقة وسط الرياض، عن استيائهم من عشوائية التنظيم داخل السوق، وافتراش بائعي الخضار والفاكهة المتجولين في الأماكن المخصصة لمواقف السيارات؛ مما يتسبب في إعاقة حركة السير بالسوق.

وأكد أحد مرتادي السوق أن البائعين لا يتوقفون عن البيع أوقات الصلاة ولا يهرعون إلى المساجد، مضيفًا أنهم يتركون مخلفاتهم ورائهم نهاية اليوم.

وأضاف: “الباعة يضايقون أصحاب السيارات في أماكن انتظارهم، وتجد السيارات صعوبة في الدخول والخروج، نظرًا لضيق الشارع الذي يزداد بسبب عدم التنظيم”.

وطالب رواد السوق، مسؤلي البلدية والجهات ذات الاختصاص إيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل التي تتفاقم يوما بعد يوم.