«التعاون الإسلامي» تُتوّج «السبيعي الخيرية» بجائزة المؤسسة الوقفية المُتميّزة

تواصل – الرياض:

كرّمت منظمة التعاون الإسلامي، ممثلة في المجلس الإسلامي للمؤسسات الذي يعمل تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية، بجائزة المؤسسات المانحة المتميّزة بالدول الأعضاء في المنظمة لعام 2016، لدورها المتفرّد في دعم المؤسسات الخيرية والمجتمعية في المملكة.

وسلم الجائزة للمؤسسة نائب الأمين العام، الدكتور حسن بن شريم، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للمؤسسات المانحة والمنعقد في دورته الثانية في البحرين، برعاية الشيخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، وحضور قادة العمل الإنساني في العالم الإسلامي.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تحفيز المؤسسات المانحة نحو التوجه لمؤسسة أعمالها وأنشطتها، وإلقاء الضوء على دورها في دعم المؤسسات الخيرية والمجتمعية.

وتأتي مشاركة مؤسسة السبيعي الخيرية، في المعرض المصاحب للمؤتمر، للتعريف بالخدمات التي تقدمها للجهات الخيرية، والمنتجات الابتكارية التي قامت بها المؤسسة مثل أدلة الأنظمة الإدارية والمالية للجهات الخيرية، وغيرها من المنتجات المتميّزة التي ساهمت في نهضة وتطوّر الجهات الخيرية.