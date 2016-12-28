 تطبيق يساعدك في التغلب على أضرار الاستخدام الطويل للهاتف الذكي | صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق يساعدك في التغلب على أضرار الاستخدام الطويل للهاتف الذكي

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تطبيق يساعدك في التغلب على أضرار الاستخدام الطويل للهاتف الذكي

تواصل – وكالات:

يُقدم تطبيق Posture حلاً عملياً لمستخدمي نظام “أندرويد” لتجاوز مشكلة الجلوس الطويل على الهواتف الذكية بطريقة خاطئة؛ الأمر الذي قد يتسبب في أضرار صحية بالغة.

ويرى القائمون على التطبيق أن النظر بطريقة خاطئة ومنحنية إلى الهاتف يسبب حدوث ضغط كبير على الرقبة؛ الأمر الذي قد يعرض صحة المستخدم للخطر؛ وبالتالي فيجب على المستخدمين اتباع خطوات صحية مناسبة أثناء جلوسهم على الهواتف الذكية من دون تعريض الرقبة للإجهاد.

ويعمل التطبيق على التحقق من وضعية الجلوس السليمة أثناء استخدام الهاتف الذكي، بحيث يقوم بإرسال تنبيهات في حال وجود ضغط على الرقبة، وعدم استخدام الهاتف بمستوى العينين.

يشار إلى أن تطبيق Posture متوفر مجاناً لمستخدمي نظام “أندرويد”، ويُمكنهم تنزيله عبر متجر “غوغل بلاي”.

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