 مسؤول إيراني بارز: «طهران» أغرقت نفسها في المستنقع السوري | صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤول إيراني بارز: «طهران» أغرقت نفسها في المستنقع السوري

0
مسؤول إيراني بارز: «طهران» أغرقت نفسها في المستنقع السوري

تواصل – وكالات:

قال مساعد وزير الداخلية السابق الإيراني، مصطفى تاج زاده: ‘‘إن تدخل إيران في سوريا مليء بالمضار وعديم الفائدة، بل جعل طهران موضع اتهام من بعض القوى؛ كونها تمارس التطهير العرقي في سوريا بحسب رأيهم‘‘.

وأضاف “زاده”، في مقال نشر في جريدة ‘‘طبعة طهران‘‘ الأسبوعية: “أن إيران باتت غارقة في المستنقع السوري، ويوماً بعد يوم تغرق فيه أكثر، مطالباً بخروجها من دائرة الصراع بأقل الخسائر الممكنة، ضمن شروط اللعبة الرابحة”.

وكشف أن إيران عليها الخروج بعد الخسائر التي تلقتها والتي تفوق خسائر غيرها في المعادلة السورية؛ لأنها لم تتدخل لحل الأزمة، لكن أدى تدخلها لتفاقم الحرب وارتفاع عدد القتلى السوريين؛ بسبب مشاركتها الأسد في حله العسكري بدل من أن تدفعه للحل السياسي.

شاهد ايضا

«التعاون الإسلامي» تُتوّج «السبيعي الخيرية» بجائزة المؤسسة الوقفية المُتميّزة

«التعاون الإسلامي» تُتوّج «السبيعي الخيرية» بجائزة المؤسسة الوقفية المُتميّزة

تأكيداً لانفراد «تواصل».. «شرطة مكة» تضبط صاحبة مقطع الغوص

تأكيداً لانفراد «تواصل».. «شرطة مكة» تضبط صاحبة مقطع الغوص

«تعليم بيشة» تكشف تفاصيل جديدة عن حادث «مسلح مدرسة تثليث»

«تعليم بيشة» تكشف تفاصيل جديدة عن حادث «مسلح مدرسة تثليث»

بسبب تأخر المكافأة.. طلاب جامعة أم القرى يروون حكاياتهم مع قلة الموارد

بسبب تأخر المكافأة.. طلاب جامعة أم القرى يروون حكاياتهم مع قلة الموارد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>