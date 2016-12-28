لإنترنت أفضل.. طرق بسيطة ترفع سرعة الـ«واي فاي» 3 أضعاف

تواصل – وكالات:

يعاني بعض مستخدمي خدمات شبكة الإنترنت في كثير من الأحيان، مشكلة ضعف إرسال الجهاز المخصّص لذلك، أو الراوتر، داخل المنزل.

وهنا ينصح موقع ‘‘سبوتنيك‘‘ الروسي، باتباع هذه الطرق البسيطة وغير المكلفة، والتي تساعد على تسريع إرسال الجهاز أسرع بـ 3 أضعاف تقريباً، وكل ما تحتاج إليه هو إحضارك عبوة مشروبات غازية فارغة ونظيفة وجافة، وما عليك سوى القيام بهذه الخطوات:

1 – تخلص من قعر العبوة ومن سدادتها.

2 – قم بقص العبوة من الأسفل في اتجاه عمودي.

3 – قبل أن تبلغ رأسها واصل القصّ بشكل أفقي على أن يبقى جانباها متصلين من الخلف كجناحين.

4 – أدخل هوائي جهاز الإرسال في فتحة العبوة، ووجه جناحيها في اتجاه الجهاز الذي تريد له أن يتلقى الإرسال.

كما لا تنسَ أن تتبع هذه التعليمات المفيدة:

لا تضع جهاز الإرسال على مقربة من الأجسام المعدنية، الثلاجة، أو الميكرويف، فهذا بحد ذاته يسبب بطء في وصول الإشارة.

1 – ضع هذا الجهاز على مسافة قريبة من حاسوبك أو هاتفك.

2 – احرص على أن يرتفع جهاز الإرسال عن الأرض نحو مترين إلى 3 أمتار.

3 – نظف الجهاز جيداً لأنَّ الغبار قد يؤثر سلباً على عمله.